Omroep PowNed krijgt negen tot twaalf maanden langer de tijd om het ledenaantal op te schroeven tot 50.000. Minister Arie Slob (Onderwijs en Media) was te laat met zijn plannen, en dus is de peildatum voor het benodigde aantal leden voor een aspirant-omroep verschoven van december dit jaar naar september of december 2020.

In minister Slobs nieuwe plannen voor de publieke omroep staat dat aspirant-omroepen, waartoe ook PowNed behoort, vóór het eind van het jaar 50.000 leden moeten hebben om te kunnen blijven voortbestaan. Momenteel heeft de omroep, die programma's maakt als De Hofkar met Rutger Castricum, ongeveer de helft van dit aantal leden.

Volgens het AD kwamen deze plannen te laat, waardoor er sprake is van "onbehoorlijk bestuur" en er een noodwet van kracht zou moeten zijn. Omdat het Kamerreces vrijdag begint, kost dit te veel tijd en is de datum verschoven waarop aspirant-omroepen 50.000 leden moeten hebben.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie is blij dat zijn omroep nu langer de tijd heeft om leden te werven. Toch zal dit lastig worden, vermoedt hij. "Na NOS zijn we de grootste op internet. Met 700.000 Facebook-volgers en 300.000 YouTube-gebruikers hebben we de grootste achterban. Maar die mensen tellen niet mee."

WNL en Human, de andere aspirant-omroepen, hebben op dit moment al meer dan 50.000 leden. WNL zegt desondanks de campagne wel voort te zetten. "We houden onze campagne in de lucht en komen er liever in met 75.000 dan met 62.000 leden, want vijf jaar daarna willen we toch voor een grote omroepstatus gaan", vertelt voorzitter Bert Huisjes.

Publieke omroep gaat in 2021 veranderen

Bij de publieke omroep gaan de komende jaren veel veranderingen plaatsvinden. Zo heeft het kabinet het plan om de publieke omroep tot 20.00 uur reclamevrij te maken en zal NPO3 een regionaal karakter krijgen.

In juni stemde de ministerraad in met de plannen van Slob om de publieke omroep deels reclamevrij te maken. De minister hoopt hiermee de publieke omroep toekomstbestendiger te maken. Het is de bedoeling dat deze plannen in 2021 werkelijkheid worden.