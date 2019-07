Ewout Genemans neemt de presentatie van het RTL-programma Verslaafd over van vertrekkend presentator Peter van der Vorst.

Van der Vorst presenteert nog wel de eerste zes afleveringen van het nieuwe seizoen. Genemans neemt de presentatie van de laatste zes afleveringen voor zijn rekening.

"Ik vind het een grote eer om de laatste zes afleveringen van Peter over te nemen. Verslaafd is een bijzonder programma", reageert Genemans in RTL Boulevard.

In februari werd bekend dat Van der Vorst aan de slag gaat als programmadirecteur bij RTL. Hij zal zijn werkzaamheden voor zijn eigen productiehuis, Vorst Media, langzaam afbouwen en op 1 januari 2020 definitief stoppen met presenteren.

In Verslaafd wordt in elke aflevering een verslaafde en zijn of haar wanhopige familie geholpen door een team van deskundigen.