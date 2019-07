De dj's van 3FM lopen dit jaar van Goes naar Groningen voor Serious Request: The Lifeline. Het doel van deze editie is om aandacht te vragen voor de strijd tegen mensenhandel.

De dj's hopen op kerstavond aan te komen op de Ossenmarkt in Groningen. Vorig jaar legden drie teams van twee dj's samen 494 kilometer af door het hele land. In totaal haalden ze toen 1,3 miljoen euro op voor drie verschillende goeden doelen: reanimeren in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

In de jaren daarvoor vond Serious Request steevast plaats in het Glazen Huis, dat bij elke editie in een andere stad stond. Het recordbedrag komt uit 2012, toen er in Enschede bijna 14 miljoen euro werd ingezameld.

In de week voor kerst willen de 3FM-dj's geld inzamelen voor het Rode Kruis, om zo mensenhandel tegen te kunnen gaan. De zender laat weten dat het probleem overal voorkomt, ook in Nederland. Welke dj’s zich dit jaar voor 3FM Serious Request inzetten en hoe de te lopen route er precies uit gaat zien, wordt later bekendgemaakt.