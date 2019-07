Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Soapserie: Goede Tijden, Slechte Tijden

20.00-20.30 uur op RTL4

De laatste aflevering van het seizoen staat op de rol en dat betekent: cliffhangertijd. Ook dit jaar hebben de makers van de soap flink uitgepakt, waardoor aan het eind van de aflevering van vanavond niet één, maar twee personages voor hun leven vechten.

Documentaire: De Machinekamer van Tom Dumoulin

20.55-22.00 uur op NPO2

Na zijn smak tijdens de Giro waren de voorbereidingen op de Tour verre van ideaal, maar Tom Dumoulin blijft optimistisch. Hoe optimistisch, zien we in deze docu, waarin Dominique Weesie 'Il Bello' volgt in de aanloop naar de 106e ronde van Frankrijk.

Documentaireserie: Prison Girls - Life Inside

20.25-21.25 uur op NPO3

Orange is the New Black wordt werkelijkheid in deze vierdelige serie, waarin we een kijkje nemen in de vrouwengevangenis van Western Massachusetts. In deze eerste aflevering wordt een aantal van de gevaarlijkste bewoners voorgesteld. Zoals Baby D, die je hoofd er al afrukt als je op een verkeerde manier naar haar kijkt.

Realityserie: Dr. Christian will see you now

18.00-19.00 uur op TLC

In zijn pop-upkliniek probeert de huisarts uit Gênante Lijven patiënten in uitzichtloze situaties hoop op herstel te geven. Zo ook de negentienjarige Bekky, die zich geen raad meer weet met haar kolossale voorgevel.

Film: The Hurt Locker

20.30-23.10 uur op Veronica

Een groep Amerikaanse elitesoldaten wordt in Irak belast met een levensgevaarlijke opdracht: bommen ontmantelen in het heetst van de strijd. Wanneer sergeant James (Jeremy Renner) de leiding krijgt over een getraind ontmijningsteam, sleept hij zijn ondergeschikten roekeloos mee in een dodelijk kat-en-muisspel met de vijand.

