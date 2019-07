Johnny de Mol gaat in een nieuw muziekprogramma op zoek naar het mooiste lied van Nederland. De presentator is in het najaar te zien bij SBS6 met Het Mooiste Liedje van Nederland.

Via SBS6 en Radio 10 kunnen kijkers en luisteraars meebepalen welk nummer in de top vijftig terecht moet komen. Daarbij wordt gevraagd om een korte motivatie waarom bijvoorbeeld nummers als De Vlieger, Het Dorp en Het is een Nacht een plek verdienen in de lijst.

Nederlandse zangers en zangeressen brengen de nummers ten gehore in het programma dat zal leiden tot een live finale. In die finale zal de top tien te horen zijn waarna kijkers mogen stemmen op het mooiste liedje.

Het is niet bekend op welke dag het programma te zien zal zijn.