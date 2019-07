Johan Derksen heeft er nu één seizoen Veronica Inside op zitten bij nieuwe werkgever John de Mol en merkt dat zijn collega's bij de zender toch een soort angst voelen voor hun baas. Derksen heeft daar zelf geen last van.

"Iedereen is bang voor John de Mol, maar wij hebben daar schijt aan", aldus de voetbalkenner in gesprek met HP De Tijd. Derksen zegt De Mol één keer te hebben gezien, ondanks dat de televisiemaker in de media bekend staat als "bemoeial".

"Als hij zijn auto parkeert en de studio binnenstapt, wordt er van hoog tot laag snel zenuwachtig rondgebeld: 'John is in het pand... John is in het pand.' Ik weet niet wat hij komt doen, maar het is zijn bedrijf, hij mag toch wel zijn eigen pand in, denk ik dan."

Derksen heeft soepeler contract

Derksen stapte samen met Wilfred Genee en René van der Gijp over van RTL naar Veronica. Naar zijn zeggen hebben ze nu een veel soepeler contract.

"Daar kreeg je een pak papier van 26 velletjes onder je neus geduwd en in al je hebzucht zet je dan zonder het contract goed te lezen gauw een handtekening. Maar achteraf betekende het wel dat we verplicht moesten aanschuiven bij andere RTL-programma's. Moest je op dinsdagochtend ineens bij Koffietijd opdraven omdat ze een item tekortkwamen. Zulke nonsens heeft Wilfred Genee bij de contractbespreking met John de Mol gelukkig buiten de deur weten te houden."