Volgens de voormalige directeur van de NTR, Paul Römer, is het begrijpelijk dat de omroep de Sesamstraat-licentie niet verlengt.

"Het is een heel duur contract en duur om te maken. Nou is dat niet het allerergste, want kindertelevisie is belangrijk en mag wat kosten, maar de doelgroep keek bijna niet meer. Dat is een groter probleem dan de kosten", aldus Römer maandag in het Mediaforum op Radio 1.

Veel mensen reageerden geschrokken op het nieuws dat de NTR voorlopig stopt met het maken van nieuwe afleveringen. "De emotie zit hem bij de makers en de volwassenen die opgegroeid zijn met het programma", zegt Römer.

De NTR moet de licentie van het Amerikaanse Sesame Workshop huren. Sesamstraat is al 43 jaar lang op de Nederlandse televisie te zien, maar de komende twee jaar zullen er dus geen nieuwe afleveringen gemaakt worden. Volgens Römer is het wel denkbaar dat er ooit nieuwe Sesamstraat-afleveringen op de Nederlandse televisie te zien zullen zijn.

"Er is misschien weer een moment dat ze (de NTR en de Amerikaanse licentiehouder, red.) weer met elkaar in gesprek gaan. Wellicht dat je dan meer ruimte hebt om het programma wat meer naar deze tijd te brengen."