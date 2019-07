Nadia Moussaid zal volgend jaar een nieuw boek-, film- en muziekprogramma presenteren. De programma's VPRO Boeken en Vrije Geluiden houden vanaf 1 januari op te bestaan.

Dat maakt de VPRO maandag bekend. Het nieuwe programma zal volgens de omroep "een stevige plek krijgen op primetime zaterdagavond".

Moussaid is sinds januari van dit jaar werkzaam voor de VPRO, waar ze zich onder meer heeft ingezet voor het radioprogramma Bureau Buitenland.

Van 2016 tot 2018 presenteerde Moussaid het wekelijkse praatprogramma De Nieuwe Maan (NTR) en presenteerde ze voor NPO Radio 1, onder meer Nieuws en Co.

'Prikkelende ideeën'

"Auteurs, filmmakers en componisten hebben vaak prikkelende en uitgesproken ideeën over de complexe wereld waarin we leven. Aan deze vrije denkers uit alle windstreken willen we in dit programma een ruim podium bieden", zegt VPRO-hoofdredacteur Willem van Zeeland in een persbericht van de omroep.

Over Vrije Geluiden en VPRO Boeken zegt Zeeland: "We betreuren dat deze programma's stoppen en begrijpen dat vaste kijkers hieraan zullen moeten wennen. We zijn enthousiast dat er in de programmering vanaf januari een prominente plek komt voor boeken en muziek: primetime zaterdagavond."