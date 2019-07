Netflix heeft maandag elf seizoenen van de Amerikaanse serie The Big Bang Theory op het streamingplatform beschikbaar gesteld.

Het twaalfde en tevens laatste seizoen werd dit jaar op televisie uitgezonden. Of en wanneer dat seizoen ook op Netflix verschijnt is nog niet duidelijk.

De laatste aflevering leverde in de Verenigde Staten bijna achttien miljoen kijkers op. Dit was het hoogste aantal kijkers sinds 2015.

The Big Bang Theory ging in september van 2007 van start. De serie draait om een groep wetenschappers die van stripboeken, games en sciencefiction houden. Ze raken bevriend met hun nieuwe buurvrouw Penny die het probeert te maken als actrice. In Nederland wordt de serie uitgezonden op Veronica.

Naast de elf seizoenen van The Big Bang Theory zijn alle seizoenen van The Fresh Prince of Bel Air op Netflix te zien.