Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Kookprogramma: Lekker Fred in het Land

22.20-22.55 uur op NPO3

Freddy Tratlehner, beter bekend als Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig, houdt van koken en van lekker eten. Naast zijn Instagram-kooktutorials en een op stapel staand kookboek laat hij in Lekker Fred in het Land op onnavolgbare wijze zien dat het eten voor het oprapen ligt als je bereid bent een beetje je best te doen.

Bekijk ook deze documentaires over eten op Netflix.

Realityserie: Inside West Coast Customs

21.30-22.30 uur op Discovery Channel

Een Lexus die net zo heet is als chilisaus. Nu is Ryan Friedlinghaus wel wat gewend, maar van de opdracht van Sriracha, de maker van de wereldberoemde rode pepersaus, schrikt hij toch. De sauzenmaker wil een Lexus IS laten pimpen in de bedrijfsstijl. Hoe zorg je er voor dat de lak van de auto op echt chilisaus lijkt?

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juli.

Talkshow: DWDD Summerschool

21.40-22.15 uur op NPO1

James Cook voer met zijn schip 250 jaar geleden richting de Stille Zuidzee. De tocht vol ontberingen duurde ruim drie jaar. Maar hoe pittig was het leven op zijn onderzoeksschip Endeavour nu precies? Cabaretier, musicus en professioneel verhalenverteller Diederik van Vleuten legt het ons uit.

Consumentenprogramma: Keuringsdienst van Waarde: Terug naar de basis

20.25-21.00 uur op NPO3

Hoewel we van oudsher verknocht zijn aan aardappelen, groenten en vlees, mag het in de keuken af en toe best iets spannender. Gelukkig is er kerrie, de gele smaakmaker die alle gerechten omtovert tot iets exotisch. Maar wat is kerrie eigenlijk en waar komt het vandaan? De Keuringsdienst van Waarde gaat op zoek.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: You’ve Got Mail

20.30-22.50 uur op NET5

Kathleen (Meg Ryan) heeft een hekel aan de eigenaar van een boekenwinkel (Tom Hanks), die de toekomst van haar winkel bedreigt. Ze weet echter niet dat hij de man is met wie ze via e-mail leuk contact heeft.

Wil je nog meer romantische komedies kijken? Bekijk dan dit lijstje van de beste zwijmelfilms die op Netflix te vinden zijn.