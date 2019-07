Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Opstandelingen

20.25-21.20 uur op NPO2

Sophie Hilbrand logeert op een minicamping in het toeristische Veere. Er blijkt bij veel campinghouders en inwoners onvrede te zijn over de willekeur waarmee de gemeenteregels aanscherpt en handhaaft.

Realityprogramma: De Noodcentrale

21.30-22.30 uur op SBS6

De noodnummers 112 en 0900-8844 worden een miljoen keer per jaar gebeld. Hoe schat je als centralist in een fractie van een seconde in of de situatie aan de andere kant van de lijn levensbedreigend is, of dat je te maken hebt met een broekzak-beller?

Misdaadserie: Endeavour Morse

21.25-23.05 uur op NPO1

Wanneer een bibliothecaris wordt vermoord, leidt het spoor naar twee rivaliserende professoren. Ondertussen wordt de stad opgeschrikt door een golf van aan heroïne gerelateerde sterfgevallen. Detective Strange is ervan overtuigd dat deze op een bepaalde manier te maken hebben met de dood van George Fancy. Maar hoe dan?

Film: Man on Fire

20.30-23.30 uur op Veronica

De Amerikaanse ex-soldaat John Creasy woont in Mexico en klust bij als bodyguard voor rijke Amerikanen. Hij moet een jong meisje beschermen, maar wanneer ze alsnog wordt ontvoerd, trekt Creasy zich dit persoonlijk aan en gaat hij op pad om haar veilig thuis te brengen.

Film: New Kids Nitro

20.30-22.00 uur op RTL 7

Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie en Barrie uit Maaskantje krijgen het aan de stok met de hangjongeren uit Schijndel en de strijd tussen de twee dorpen wordt zo heftig dat Richard zijn moeder adviseert om naar Friesland te gaan. Daar heeft echter een zombie-uitbraak plaatsgevonden.

