Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Come Home

21.00-22.15 uur op BBC First

Greg en Marie zijn op het oog al negentien jaar hartstikke gelukkig getrouwd, maar Marie pakt schijnbaar zonder aanwijsbare redenen haar koffer en laat Greg en hun drie kids verbaasd achter. Maar wat heeft haar doen besluiten zo abrupt de deur uit te wandelen? In drie afleveringen wordt middels flashbacks langzaam duidelijk wat er aan deze stap vooraf is gegaan.

Documentaireserie: The Secret Life of the Zoo

20.30-21.30 uur op SBS6

Groot nieuws in Chester Zoo, een van de grootste dierentuinen van het Verenigd Koninkrijk: olifant Thi is zwanger, terwijl ze al behoorlijk op leeftijd is. The Secret Life of the Zoo is al zes seizoenen een groot succes bij onze Britse buren en wordt daar van commentaar voorzien door Oscar-winnares Olivia Colman.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juli.

Documentaireserie: Life in the Air

18.00-18.55 uur op NPO2

De straaljagers van de natuur tarten de wetten van de fysica: de wilde zwaan stijgt op als een vliegtuig, terwijl de slechtvalk ingebouwde spoilers heeft waarmee hij snelheden tot 320 kilometer kan halen. We trekken naar Ecuador en Nieuw-Zeeland, waar de kolibrie en de albatros hun geheimen prijsgeven. Vogels zijn overigens niet de enige luchtacrobaten: ook kevers en vleermuizen bewijzen hun meesterschap in de lucht.

Bekijk hier welke documentaires er nog meer op Netflix te vinden zijn.

Film: Reign of Fire

20.30-22.35 uur op Veronica

Quinn (Christian Bale) heeft als taak een kleine gemeenschap, die onder het juk van de draken leeft, voor deze monsters te beschermen. Op een dag verschijnt er de zelfverzekerde Amerikaan Van Zan (Matthew McConaughey), die beweert dat hij de manier heeft gevonden om de draken te doden en zo de aarde terug te winnen.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Film: If I Stay

22.40-00.35 uur op SBS9

De zeventienjarige Mia (Chloë Grace Moretz) leidt het ideale leven, totdat ze zwaargewond raakt bij een tragisch auto-ongeluk. Ze raakt in een coma en balanceert op het randje van de dood. Terwijl ze in het ziekenhuis ligt, kan ze de wereld om haar heen wel zien en moet ze de keuze maken of ze wil blijven leven of sterven. If I Stay werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Gayle Forman.

Liefhebbers van zielige films kunnen met deze lijst hun hart ophalen.