De laatste aflevering van 6 Inside is vrijdag uitgezonden. Presentatoren Jan Versteegh en Albert Verlinde laten in hun afscheidswoord weten dat ze de laatste aflevering "met veel plezier" hebben gemaakt.

"De kijkers, die die er wel waren, jullie hebben het mooi volgehouden", aldus Versteegh.

"Iedereen achter de schermen heeft fantastisch gewerkt, tot de laatste show toe", zegt Verlinde aan het eind van het programma.

Hij roemt ook het team, dat "met passie is blijven werken" aan 6 Inside, "ook al weten zij al twee maanden dat het gaat stoppen".

Het entertainmentprogramma ging van start op maandag 7 januari. Eind mei werd bekend dat 6 Inside na de zomer geen vervolg krijgt.

De presentator vindt het fijn dat SBS hun de kans heeft gegeven om het seizoen te voltooien. "Het was al snel duidelijk dat er geen stijgende lijn in de kijkcijfers te zien was", vertelde hij in gesprek met NU.nl. "We hebben geprobeerd om het te laten werken, zoals met een nieuw decor. Dat dit niet lukte, is jammer. Je stapt het avontuur in om het te laten slagen."

Programma kampte sinds start met lage kijkcijfers

6 Inside kampt sinds de start in januari met lage kijkcijfers. De afgelopen maanden wist het programma tussen de 100.000 en 150.000 kijkers te trekken.

De Nederlandse media bekritiseerden vooral het feit dat 6 Inside een groot gebrek had aan onthullingen en echte inside-information. Ook zou er weinig chemie zijn tussen Verlinde en Versteegh.

Vanaf maandag is op maandag op SBS om 18.00 uur het kookprogramma Klinkt Smakelijk te zien.