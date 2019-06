Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Leef je droom

21.20-22.10 uur op NPO1

Toen er beslag werd gelegd op het huurhuis van de arme Lynn en Richard Briscoe uit het Britse Biggleswade, besloot het stel het roer volledig om te gooien. Dus vertrokken ze met hun twee dochters, plus huisraad in de aanhanger, naar een nogal afgelegen streek in Portugal, waar een zelfvoorzienend bestaan uit de grond gestampt diende te worden. Ze hadden echter niet gerekend op de pittige zomerstormen en heftige bosbranden, nog meer geldzorgen én de twee linkerhanden van Richard.

Politieserie: Bulletproof

20.25-21.55 uur op NPO3

In de nieuwe serie Bulletproof moeten twee rechercherende vrienden het Londense East End boevenvrij zien te maken. Intussen komen kijkers meer over hun verschillende achtergronden te weten. Als een van hen begint te twijfelen aan zijn toekomst bij de politie, zijn de rapen gaar.

Misdaadserie: The Mysteries of Laura

22.20-23.10 uur op NET5

In deze komische misdaadserie speelt Debra Messing (Will & Grace) de briljante NYPD-rechercheur Laura Diamond, die probeert werk te combineren met een hectisch gezinsleven inclusief losgeslagen tweeling-zoons en een ex.

Film: Robin Hood

20.30-23.40 uur op Veronica

De Engelse boogschutter Robin Longstride (Russell Crowe) deserteert met zijn vrienden uit het leger van koning Richard en keert terug naar zijn thuisland. Hij doet zich voor als de ridder Robert Loxley en raakt verwikkeld in een strijd tegen de Fransen, geleid door de onbetrouwbare Godfrey.

Film: The Bleeder

20.00-22.05 uur op RTL 7

Bokser Chuck Wepner krijgt in 1975 de kans van zijn leven wanneer hij het op mag nemen tegen Muhammad Ali. Hij houdt het vijftien ronden vol en deze prestatie wordt de inspiratie voor de film Rocky. Wepner wordt hierdoor in één klap beroemd en daar kan hij maar moeilijk mee omgaan.