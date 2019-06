De NTR zal in elk geval de komende twee jaar geen nieuwe afleveringen maken van Sesamstraat. De omroep blijft wel herhalingen uitzenden van het kinderprogramma, meldt de NTR in een persbericht.

De omroep noemt het besluit "een moeilijke keuze, maar wel een die binnen de huidige financiële mogelijkheden van NPO en NTR te verdedigen is".

"De NTR heeft zoveel afleveringen van Sesamstraat, waarvan een flink aantal geproduceerd in 2018, dat de huidige generatie hier voor dit moment goed mee uit de voeten kan, op televisie of online", vertelt de omroep.

"Daarnaast vernieuwt de jonge doelgroep zich elke drie jaar waardoor de huidige afleveringen van Sesamstraat steeds een nieuwe generatie bedienen en daarvoor nieuw zijn."

Het is niet bekend wat er met het kinderprogramma over twee jaar gaat gebeuren. Vorige week meldde Het Parool dat Sesamstraat een "nieuwe frisse start" krijgt en over een jaar of drie "een metamorfose krijgt".

Aart Staartjes zegt nieuws via media te hebben gehoord

"We hebben geijverd om Sesamstraat te behouden voor de Nederlandse publieke omroep", zegt een woordvoerder van de NTR tegen NU.nl. In tegenstelling tot wat andere media in artikelen koppen, benadrukt hij dat het nieuws niet betekent dat er nooit meer nieuwe afleveringen worden gemaakt. Als de licentieperiode is afgelopen, zal de toekomst van Sesamstraat opnieuw worden bekeken.

Acteur Aart Staartjes, die al bijna veertig jaar de rol van Meneer Aart speelt, heeft kwaad gereageerd op het nieuws. Hij zegt het nieuws via de media vernomen te hebben. "Ik heb helemaal niets van de producenten of omroep zelf gehoord, terwijl ik al 38 jaar aan het programma werk. Dat je dan via via te horen moet krijgen dat je niet meer nodig bent, vind ik heel erg."

De woordvoerder zegt dat het team per mail op de hoogte is gesteld en dat zij hierbij ook zijn uitgenodigd om over een paar weken bijeen te komen, zodat er toelichting over deze beslissing kan worden gegeven. "Ze hebben maanden moeten wachten, de onderhandelingen duurden tot onze spijt langer."

Ook stelde Staartjes niet betaald te krijgen voor de herhalingen. De woordvoerder meldt dat acteurs alleen betaald krijgen voor de opnamen. Een honorarium voor de herhalingen zit hier al bij inbegrepen.

Contract met licentiehouder maakt herhalingen mogelijk

De NPO heeft in nauwe samenwerking met de NTR een nieuw contract afgesloten met de Amerikaanse educatieve non-profitorganisatie Sesame Workshop, de licentiehouder van Sesamstraat.

Door dit contract mag de publieke omroep herhalingen blijven uitzenden van ruim tweehonderd bestaande afleveringen van het kinderprogramma, dat sinds 1976 op de Nederlandse televisie te zien is.

Ook blijft het te zien op het themakanaal NPO Zappelin extra, via de NPO Zappelin app, op de NPO Zappelin-site en op het Sesamstraat-YouTube-kanaal.

Al lange tijd onduidelijkheid over programma

Er was al lange tijd onduidelijkheid over de toekomst van het kinderprogramma. Staartjes liet in meerdere interviews weten dat er sinds maart 2018 geen nieuwe afleveringen meer zijn gemaakt van Sesamstraat.

Sesamstraat, het educatieve kinderprogramma dat draait om bekende personages als Tommie, Ieniemienie en Pino, was jarenlang om 18.00 uur op NPO3 te zien. In 2009 werd het tijdstip vervroegd naar 17.30 uur en werd het programma naar NPO1 verhuisd. Tegenwoordig is Sesamstraat in de ochtend en de middag nog te zien op NPO3 en wordt het uitgezonden door themakanaal Zapp Xtra.