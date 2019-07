Sinds in januari bekend werd dat Linda de Mol (54) overstapt van RTL naar Talpa, wordt steeds meer duidelijk dat ze een grote rol zal gaan spelen bij het mediabedrijf. Maar wat gaat zij precies doen bij Talpa?

"Er is lang over gespeculeerd, maar de kogel is door de kerk: op 1 juli treedt Linda de Mol in dienst bij Talpa Network."

Met dit bericht maakt Talpa op 16 januari bekend dat Nederlands bekendste presentatrice overstapt van RTL naar de zender van haar broer John de Mol.

Nadat eerder presentatoren Wendy van Dijk, Gordon, Johnny de Mol bekendmaakten over te stappen naar Talpa, gingen er al snel geruchten rond dat ook De Mol na elf jaar de zender zou gaan verlaten voor Talpa. Toen het nieuws van haar overstap eenmaal bekend werd, liet De Mol weten dat ze met volle overtuiging voor het bedrijf van haar broer koos.

"Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt. Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt 'Kom je me helpen?', dan zeg ik natuurlijk ja", aldus de presentatrice.

RTL-programma's naar SBS6

De Mol neemt met haar overstap diverse succesprogramma's van RTL mee naar SBS6. Zo zal haar interviewprogramma Linda's Zomerweek op de zender te zien zijn.

Ook de populaire RTL-programma's Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel?, Oh Wat een Jaar en Ik Hou van Holland zullen in de toekomst worden uitgezonden op SBS6. De serie De Familie Kruys, die werd ontwikkeld door de Mol en waar ze een hoofdrol in speelt, blijft wel bij RTL omdat er nog een contract voor een jaar met de zender is.

Talpa wordt uitgever van LINDA.

Talpa Network krijgt er met de overstap van De Mol niet alleen een nieuwe presentatrice bij: ook de tijdschriften LINDA., LINDA.meiden, LINDA.man, LINDA.wonen en L'HOMO en de websites LINDAnieuws en LINDA.tv werden in maart van dit jaar ondergebracht bij het mediabedrijf.

Na de overname van nieuwsmedium ANP in maart 2018, heeft John de Mol met LINDA. ook een sterk tijdschriftmerk in handen. Het blad, dat in 2003 startte, twaalf keer per jaar verschijnt en in 2004 de Mercurprijs voor Tijdschrift van het Jaar won, is een van de bestverkochte tijdschriften van Nederland.

De Mol creatief directeur bij Net5

Tegelijk met het nieuws over de overname van de LINDA. werd ook bekend dat De Mol per 1 juli creatief directeur bij Talpa-zender Net5 wordt. Samen met Jildou van der Bijl, creatief directeur van LINDA. gaat ze nieuwe programma's ontwikkelen voor de zender.

Daarnaast worden ook samenwerkingen ontwikkeld met andere Talpa Network-kanalen, zoals radio en televisie.

"Ik zie door deze nieuwe samenwerking echt enorm veel mogelijkheden om het mooie merk en bedrijf, dat LINDA. geworden is, verder uit te bouwen op alle platformen en helemaal toekomstproof te maken", aldus De Mol destijds in een reactie.

"Ik verheug me er enorm op om samen met Jildou Net5 tot de leukste vrouwenzender van Nederland te maken."