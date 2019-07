Albert Verlinde en Jan Versteegh presenteren vrijdagavond de laatste aflevering van 6 Inside, nadat besloten werd om met het programma te stoppen wegens tegenvallende kijkcijfers. Verlinde vindt het ontzettend jammer dat het programma ten einde komt, maar kijkt wel met een goed gevoel terug op de afgelopen maanden.

Verlinde had niet verwacht dat het programma, dat op 7 januari zijn eerste aflevering beleefde, na één seizoen zou stoppen. "Het was de ambitie van het hele team dat het programma zou blijven", vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Het seizoen is afgemaakt, we zijn met het team op volle kracht ons ding blijven doen, dat was ook het plan."

Eind mei werd bekend dat 6 Inside geen vervolg krijgt. De presentator vindt het fijn dat SBS hen de kans heeft gegeven om het seizoen te voltooien. "Het was al snel duidelijk dat er geen stijgende lijn in de kijkcijfers te zien was. We hebben geprobeerd om het te laten werken, zoals met een nieuw decor. Dat dat niet lukte, is jammer. Je stapt het avontuur in om het te laten slagen."

Verlinde kan zich niet vinden in kritiek

Recensenten waren kritisch over het programma. Zo werd gezegd dat de chemie tussen de presentatoren ontbrak en zou het te weinig groot nieuws brengen, iets wat van tevoren wel is beloofd.

In die kritiek kan Verlinde zich niet vinden. "We hebben grote nieuwtjes gebracht, zoals het nieuws dat Peter van der Vorst programmadirecteur werd bij RTL. En wat de chemie betreft: ik had het met Jan heel leuk, met Leonie (ter Braak, red.) ook. Natuurlijk moesten we wel aan elkaar wennen en aan het programma."

Dat liep naarmate de weken vorderden steeds soepeler, vindt de presentator. "Je zag het groeien, we zaten er lekker in. Dat had ik natuurlijk liever al in de eerste week gehad. Als de kijker niet om is in week 1, dan moet je veel doen om ze terug te krijgen. Zeker op het tijdstip waarop wij zaten. Het is ingewikkeld om terug te vechten in zo'n wedstrijd."

Verlinde wil niet alleen de lastige televisiemarkt de "schuld" geven van de lage kijkcijfers, benadrukt hij. "Je moet ook naar jezelf kijken. Misschien waren we niet onderscheidend genoeg en was er te weinig urgentie waardoor de kijker dacht: dát wil ik zien."

'Feestje om te maken'

De presentator ziet er best tegenop om vrijdag voor de laatste keer aan de 6 Inside-desk te zitten. "In het begin was ik pragmatisch, maar naarmate de laatste dag dichterbij kwam, zag ik er wel meer tegenop", vertelt Verlinde.

"Het was zo leuk om te maken elke keer. Iedereen ging goed met elkaar om en iedereen vindt het daarom ook jammer dat het stopt. Liever dat natuurlijk, dan dat we denken: hèhè, we zijn klaar." De showbizzdeskundige kijkt dan ook niet met een negatief gevoel terug op de afgelopen maanden.

"Het klinkt vreemd, maar ik kijk er juist met een blij gevoel op terug. Het was een avontuur en zo'n leuke samenwerking met het hele team. Het was elke keer een feestje om te maken. Ook omdat je het zag ontwikkelen."

Presentator praat momenteel over toekomst bij SBS

De laatste aflevering van het entertainmentprogramma zal niet anders worden dan de voorgaande, zegt Verlinde. "Het wordt business as usual. Er wordt niets speciaals gedaan, want we stoppen na vijf maanden, niet na twaalf jaar. Alleen de afsluiting wordt anders: dit was de laatste, bedankt voor het kijken."

De grote vraag is natuurlijk wat Verlinde, die ook managing director is bij theaterbedrijf Stage Entertainment, nu gaat doen bij SBS. Hij tekende namelijk een contract voor twee jaar. "We zijn daar nu over aan het praten", vertelt hij.

"Eerst moeten we even wat rust in de tent hebben. Er zijn wel ideeën wat ik zou kunnen doen na de zomer, maar er is pas een eerste gesprek geweest." Schuift Verlinde wellicht aan bij Shownieuws, de andere entertainmentrubriek van SBS? "Daar kan ik niks over zeggen, want ik weet nu nog niks."