Na een vrij braaf seizoen van Temptation Island staat er vanaf donderdag een nieuwe reeks van de VIPS-editie voor de deur. NU.nl kijkt terug op vijf opvallende momenten uit het realityprogramma van de afgelopen jaren.

'No girls allowed, unless Deborah Leemans'

Tim 'Timtation' Wauters was dé sensatie van seizoen tien. Voor aanvang van het echte avontuur schreeuwde Tim zijn liefde voor Deborah van de daken. Als ze dit avontuur zouden overleven, zou hij haar ten huwelijk vragen. "No girls allowed, unless Deborah Leemans", schreef hij op briefjes die hij op z'n raam hing. Maar verleidster Cherish wist Tim op andere gedachten te brengen en Tim liet zelfs een tatoeage zetten met kersen erbij, als verwijzing naar Cherish. Nog tijdens Temptation Island verklaarde Tim aan Deborah dat hij verliefd was geworden op Cherish. Bij het kampvuur, waarbij de koppels elkaar voor het eerst weer zagen, gooide Deborah de verlovingsring die Tim haar bij wijze van vriendschap aanbood, in het vuur.

Laura met haar ex Roger. (Foto: RTL)

Verleider wijst kandidate af: 'Ik zal dat moeten weigeren'

De dreamdate van Laura verliep in het laatste seizoen niet helemaal als verwacht. De blondine vroeg verleider Gaetan mee, maar hij sloeg het aanbod af. "Ik zal dat moeten weigeren", aldus de verleider, die zelf een oogje had op Demi. "We hebben echt wel een leuke klik samen, maar ik denk dat iemand anders mij moet meevragen op dreamdate." Laura klopte vervolgens aan bij haar tweede keus, Maxime, die net deed alsof hij vereerd was maar voor de camera wat anders zei. "Ik ben nooit, nooit, iemands tweede keus. Maar ik dacht: mijn moeder heeft me beter opgevoed. Altijd een gentleman zijn naar een vrouw in nood."

Verleider Maxime. (Foto: RTL)

Niels en Rosanna doen voor tweede keer mee aan Temptation

Vorig jaar was er voor het eerst een VIPS-versie te zien van het programma. Omdat er echter te weinig BN'ers enthousiast gemaakt konden worden, besloot de productie een onbekend koppel toe te voegen aan het deelnemersprogramma: Stefano en Gelina. Stefano ging de fout in - en loog daarover - maar het ging ook mis met een koppel dat we al kenden van een eerdere editie van Temptation: Niels en Rosanna. Rosanna ging toen vreemd met verleider Alex en het stel wilde een nieuwe kans om te bewijzen dat ze elkaar voor elkaar gemaakt zijn.

Het liep iets anders. Niels viel voor de charmes van verleidster Fabiola en in het huis waar Rosanna verbleef werd het extra spannend toen Alex ineens opdook. Zelf beweren ze dat er niks gebeurde, maar ze lagen wel samen in één bed. De relatie tussen Niels en Rosanna ging voorbij, maar uiteindelijk vonden ze elkaar toch weer terug. Inmiddels zijn er baby- en trouwplannen.

Niels en Rosanna (Foto: RTL)

Opnamen stilgelegd; presentatrice Annelien barst in tranen uit

Merijn en Lisa deden mee aan het negende seizoen van Temptation Island. Merijn zag Lisa met een vrouw zoenen en daarmee ging ze volgens hem een grens over. Hij liet zich verleiden door Pommeline, en toen Lisa beelden daarvan te zien kreeg barstte ze in huilen uit. Op dat moment werden de opnamen stilgelegd, vertelde presentatrice Annelien Coorevits later in een interview. "Ze zaten met zijn allen te huilen, en ik heb het zelf ook niet droog gehouden. Ik heb Lisa moeten vasthouden, want ze zat helemaal te trillen. We hebben op een gegeven moment de opnames stilgelegd omdat de emoties te hoog opliepen. Lisa was helemaal in shock en zat in een hoekje met een handdoek over haar hoofd te huilen, dat zijn echt geen momenten dat je wil blijven filmen."

Rodanya met haar ex Morgan. (Foto: Robin van den Broek)

'Ik had zoiets van: Rodanya, dit kan gewoon niet'

Hoewel er in het laatste seizoen eigenlijk niets noemenswaardigs gebeurde, viel er ná alle uitzendingen genoeg te schrijven over de deelnemers. Heikki en Milou gingen uit elkaar, kwamen weer bij elkaar, gingen weer uit elkaar en kwamen weer bij elkaar. Laura en Roger gingen uit elkaar, kwamen weer bij elkaar en gingen weer uit elkaar. Rodanya en Morgan gingen uit elkaar en bleven uit elkaar, nadat het programma op het nippertje - éíndelijk gebeurde er iets - beelden toonde van een zoen tussen Rodanya en verleider Danicio. De twee spraken ook na het programma een paar keer af, onthulde Danicio later. Rodanya vertelde aan Goedele Liekens dat er op de avond van hun dreamdate niks gebeurde op een paar kusjes na. "Ik wilde niet verder. Ik had op een gegeven moment zoiets van: Rodanya, dit kan gewoon niet. Maar je voelde wel dat er spanning was."