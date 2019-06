Coen Verbraak maakt voor de NTR een opvolger van Kijken in de ziel. De interviewer gaat in het praatprogramma In de beste families in gesprek met broers en zussen over hun familiesituatie.

In het programma zal Verbraak onder anderen met Barry Atsma en zijn zus Laura in gesprek gaan over hun broer Rimmert, die het syndroom van Down heeft. Ook spreekt de journalist met de drie broers Van Bommel van de gelijknamige schoenenfabriek.

In de beste families zal zes afleveringen beslaan. Verbraak maakte vanaf 2009 de serie Kijken in de ziel. Voor dat programma maakte hij in totaal zeventig afleveringen.