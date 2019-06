Pieter Klok volgt Philippe Remarque op als hoofdredacteur van de Volkskrant. Hij begint op 1 september aan zijn nieuwe baan.

Klok, die "unaniem en in groot vertrouwen" werd gekozen door de sollicitatiecommissie, is al sinds 2000 in dienst van de krant. Sinds 2010 is hij adjunct-hoofdredacteur.

"Ik wil dat we zo goed zijn dat we onmisbaar worden", zegt de 47-jarige Klok in een reactie. "Dan hoop ik dat de Volkskrant heel groot wordt, misschien wel de grootste krant van Nederland."

Klok zegt op termijn af te willen van het onderscheid tussen de redactie voor internet en de makers van de papieren krant. "Dat is niet meer van deze tijd. En de stijl van leidinggeven wordt anders. Toen Philippe en ik begonnen, wilden we veel veranderen. Daardoor werd het management vanzelf meer top-down. Ik wil de redactie een grotere inbreng geven."

Ook wil Klok meer doen om diversiteit te bevorderen. "Gelijke kansen bieden is niet genoeg, heb ik gemerkt. Er zitten impliciete ongelijkheden in onze samenleving."

Remarque, die negen jaar hoofdredacteur was van de Volkskrant, kondigde in april zijn afscheid aan. Hij gaat verder als journalistiek directeur van De Persgroep en gaat die functie combineren met de positie van directeur-uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool.