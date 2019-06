Het zou sappiger en onthullender worden dan RTL Boulevard en meer nieuwtjes en scoops brengen dan de concurrenten. 6 Inside moest hét entertainmentprogramma worden waarop iedereen dagelijks ging afstemmen. Dat viel tegen: de kijkers bleven weg, recensenten kraakten het genadeloos af en na zes maanden verdwijnt het van televisie. NU.nl vraagt aan kenners: wat lukte 6 Inside niet, wat RTL Boulevard en Shownieuws wel voor elkaar kregen?

"Ze hebben echt geen enkel nieuwtje gehad zoals de scheiding van Wendy en Erland. Dan ben je natuurlijk al weg", is de mening van AD-recensent Angela de Jong in de Mediapodcast van de krant.

"Je kunt rustig stellen dat het verlangen van de Nederlander om naar Albert Verlinde te kijken kleiner was dan Albert Verlinde zelf dacht", vindt NRC-journalist Arjen Fortuin. "Om met RTL Boulevard, veel scherper en gevarieerder, te concurreren op een kleinere zender moet je echt iets bijzonders maken. Dat was dit geen moment."

"Tussen Versteegh en Verlinde is er helaas nog weinig chemie. Versteegh is vooral de aangever, zodat Verlinde daarna kan leeglopen", vindt Harool Ali in de Volkskrant.

Eerste aflevering was op 7 januari

Presentatorenteam bestond uit Albert Verlinde en Jan Versteegh, bij afwezigheid vervangen door Patty Brard en Leonie ter Braak

Eerste aflevering startte met 378.000 kijkers

Kijkcijfers daalden daarna snel, bleven hangen rond 150.000

24 mei werd bekend dat op 28 juni de laatste aflevering te zien is

'Albert blies te hoog van de toren'

Denken mediakenners dat het gebrek aan scoops en chemie tussen de presentatoren er ook voor heeft gezorgd dat het programma niet boven de 200.000 kijkers uitsteeg? Volgens mediadeskundige Ron Vergouwen, die zelf te zien is in RTL Boulevard, heeft het uitzendtijdstip van 6 Inside, van 18.00 tot 19.00 uur, de voornaamste invloed gehad op de lage kijkcijfers.

"Veel mensen hebben de televisie nog niet aan en om 18.00 uur stemmen de meeste mensen toch af op het nieuws op RTL of de NOS. Dat een derde partij dan denkt met een programma te komen dat enorm goed scoort op dat tijdstip, is anno 2019 niet realistisch meer."

Daarnaast vindt Vergouwen het programma niet onderscheidend genoeg. "Het is een showbizzrubriek die we al kennen, maar dan met Albert Verlinde. De uitwerking is niet slecht, maar Albert blies van tevoren te hoog van de toren. Ze zouden het helemaal anders doen. Uiteindelijk zit 6 Inside een beetje tussen het brutale van Boulevard en het gezellige van Shownieuws in."

'Kan van een drol nog een gebakje maken'

Mediadeskundige Vergouwen prijst Verlinde desondanks wel. "Het is een fantastische televisiemaker. Hij is geweldig met taal en in het leggen van verbanden, is grappig en heeft een groot netwerk. Die plek in 6 Inside zat 'm als gegoten. Hij kan van een drol nog een gebakje maken en dat deed hij dan ook. Daarom steeg hij boven het programma uit."

Maar in combinatie met de setting waarin Verlinde zat en de andere deskundigen die rond de tafel zaten (onder anderen mediadeskundige Rob Goossens, Dyantha Brooks en Taeke Taekema), is dit volgens Vergouwen niet genoeg geweest om de kijkers om 18.00 uur naar SBS te trekken. Naast Verlinde en Versteegh traden ook onder anderen Patty Brard en Leonie ter Braak op als presentator. "Die combinatie werkte niet op beeld", stelt Vergouwen. "Dat kon iedereen wel zien."

"Ik had het met Jan heel leuk, met Leonie ook", zegt Verlinde daar zelf over. "Natuurlijk moesten we wel aan elkaar wennen en aan het programma. Maar je zag het groeien, we zaten er lekker in."

Niet de eerste vooravondflop

Wat 6 Inside in huis had moeten hebben om wél een tweede seizoen te krijgen, kan Vergouwen niet zeggen. "Ik denk dat de amusementsmarkt al genoeg wordt bediend. Er is vaker geprobeerd om een derde entertainmentprogramma te brengen in het begin van de avond, zoals NSE met Beau van Erven Dorens in 2005." Dit programma, eveneens geproduceerd door Talpa, liep acht maanden en werd van televisie gehaald wegens tegenvallende kijkcijfers.

"Het was al snel duidelijk dat er geen stijgende lijn in de kijkcijfers te zien was", stelt Verlinde. "We hebben geprobeerd om het te laten werken, zoals met een nieuw decor. Dat dit niet lukte, is jammer. Je stapt het avontuur in om het te laten slagen."

Verlinde keerde begin dit jaar, na een afwezigheid van ruim twee jaar nadat hij afscheid nam bij Boulevard, terug op televisie bij SBS. Hij tekende een contract van twee jaar, maar op dit moment is het nog niet duidelijk wat zijn vervolgplannen zijn. "Eerst moeten we even wat rust in de tent hebben. Er zijn wel ideeën wat ik zou kunnen doen na de zomer, maar er is pas een eerste gesprek geweest", vertelt Verlinde.

"Ik heb wel het idee dat we hem ergens gaan terugzien", denkt Vergouwen. "Hij heeft genoeg talent. Misschien ergens op SBS, om 23.00 uur bij Shownieuws of in een nieuwe talkshow, waarin hij wat langer met een BN'er praat."

Het imago van Verlinde zal door het floppen van 6 Inside weinig schade hebben opgelopen, vermoedt Vergouwen. "De meeste mensen vonden Albert het leukste van 6 Inside. Meer presentatoren hebben grote flops gehad en later een goed straatje gevonden, Beau is daar een goed voorbeeld van. Albert is een fantastische verteller, maar hij vertelt nu verhalen in een lege straat."

'Vooravond blijft enorm groot probleem'

"Misschien is ook gewoon de tijd wel anders", vertelde tv-recensent De Jong. "Ten eerste wordt het nieuws nu zelf door de sterren uitgevent en aan de andere kant is de maatschappij ook veranderd. Mensen vinden al heel snel dat je iets afkraakt en je hoeft maar te zeggen dat je iets niet goed vindt of je hebt al de hashtag 'doeslief'. Op de een of andere manier wordt het niet meer gepikt om het op televisie over dat soort dingen te hebben."

6 Inside wordt volgende week vervangen door Klinkt Smakelijk, een dagelijkse kookshow met Nicolette van Dam. "Ik denk dat het verstandig is om er totaal iets anders neer te zetten. Maar of het een succes wordt, vraag ik me af", zegt Vergouwen. "De vooravond blijft gewoon een enorm groot probleem, wat ligt aan de huidige televisiemarkt waarin mensen weinig lineair meer kijken."

Verlinde wil niet alleen de lastige televisiemarkt de "schuld" geven van de lage kijkcijfers, benadrukt hij. "Je moet ook naar jezelf kijken. Misschien waren we niet onderscheidend genoeg en was er te weinig urgentie waardoor de kijker dacht: dát wil ik zien."

Ook daarom wil Vergouwen de makers van 6 Inside complimenten meegeven. "Elk nieuw avontuur in een lastige markt moet worden aangemoedigd. Het staat van tevoren niet vast of iets succes wordt of flopt. Het is fantastisch dat ze het geprobeerd hebben."