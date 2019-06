Koen Kardashian (echte naam Koen Pieter van Dijk), die eerder al het MTV-programma Just Tattoo of Us presenteerde, zou zijn televisiecarrière graag meer omvang willen geven. De realityster en vlogger droomt ervan om een grote entertainmentshow te presenteren.

"De grootste showtrap van Nederland aflopen en zaterdagavond entertainment presenteren. Dát is een grote droom van mij", vertelt de 26-jarige Kardashian in gesprek met VIVA.

Na het presenteren van de MTV-show merkte de realityster, die voor het eerst te zien was in het Powned-programma Niet Lullen Maar Poetsen, dat hij graag meer voor televisie zou willen doen en hij heeft inmiddels met MTV gesproken over mogelijke nieuwe projecten.

"Ik heb zo veel inspiratie en creatieve ideeën. De eerste jaren zagen mensen mij vooral als Koen Kardashian, de realityster, maar nu word ik gelukkig steeds meer gezien als presentator", vertelt Kardashian.

'Ben een lieve, Hollandse knul'

In het Powned-programma, waarin vermogende Rotterdamse jongeren werden gevolgd, is hij door de redactie als oppervlakkig neergezet, vindt hij. "Ik heb geen spijt dat ik dat heb gedaan, want daar kon ik mezelf presenteren. Alleen klopt het beeld dat daar is neergezet niet."

Kardashian noemt zichzelf een "lieve, Hollandse knul. Iemand met een klein hartje. Die poespas met fillers en dure spullen, dat is vooral buitenkant."