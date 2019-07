Actrice Toprak Yalciner, die bellers van raad voorziet in het nieuwe programma Celebrity Call Centre, vindt het fijn om mensen te helpen met hun vragen.

Toen Yalciner een aflevering zag van de Britse versie van Celebrity Call Centre was ze meteen verkocht. "Ik heb dubbel gelegen", vertelt de actrice aan NU.nl. In het programma, dat vanaf zondag te zien is, geven zo'n dertig bekende Nederlanders advies aan anonieme bellers die met een dilemma zitten.

"Ik vind het ook heel leuk om met mensen te praten over hun problemen", aldus Yalciner. "Zelf heb ik vrienden en familie nodig om te sparren over dingen, maar soms is het heel lastig om dingen te bespreken omdat je het antwoord eigenlijk niet wil horen. Dan is het heerlijk om even te kunnen bellen met iemand die geen idee heeft van wie je bent."

Hoewel bellers aankloppen met een probleem, heeft Yalciner ook veel gelachen. "Je zit in een callcenter met z'n vijven en je hoort elkaars gesprekken. Zo hoorde ik hoe Ryanne van Dorst, Henny Huisman en Javier Guzman advies gaven. Dat is wel echt entertainment. Je leert elkaar ook op een andere manier kennen. Henny heeft bijvoorbeeld een heel verrassende kant, hij heeft een soort fetisj."

'Je moet je laten verrassen door de vraag'

Yalciner beantwoordde voornamelijk vragen over de liefde en het moederschap. "Ik vind liefde heel leuk. En ik ben sinds vorig jaar moeder, dus dat is ook een leuk topic. De grootste les over het moederschap die ik zelf heb geleerd is om alles vanuit jezelf te doen, niet omdat het in een boek staat."

Ter voorbereiding op het programma deed de actrice niets speciaals. "Je kunt je eigenlijk niet voorbereiden. Hoe meer blanco je erin gaat, hoe beter. Je moet je gewoon laten verrassen door de vraag."

Celebrity Call Centre is vanaf zondagavond te zien bij NPO 3 om 21.15 uur.