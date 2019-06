Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: Ilse’s Veranda

21.25-22.20 uur op NPO1

Een week nadat Waylon een college over outlaws in countrymuziek gaf bij De Wereld Draait Door, reist Douwe Bob naar Ilse DeLange in Nashville om uit te zoeken hoe het zit met het outlawgehalte in de countrymuziek. Hij treedt ook op in een vrouwengevangenis.

Entertainmentprogramma: 6 Inside

18.00-19.00 uur op SBS6

6 Inside moest de grote concurrent van RTL Boulevard worden. Maar daar kwam niet veel van terecht. Het nogal slecht bekeken programma krijgt geen tweede seizoen. Was je toch fan, geniet dan nog even van deze laatste aflevering.

Misdaadserie: Polizei Potsdam

20.30-21.25 uur op NPO1

In een vruchtbaarheidskliniek wordt dr. Deusser, een succesvolle fertiliteitsarts, vermoord. De dader weet te ontkomen, waarna het rechercheteam zich begeeft in de wereld van ongewenst kinderloze stellen. Inspecteurs Luna Kunath en Sophie Pohlmann moeten achterhalen wat een collega van Deusser lijkt te verbergen, en waarom Deussers verloofde geen sluitend alibi heeft.

Film: American Beauty

20.30-23.00 uur op RTL 8

Op het eerste gezicht leidt Lester Burnham (Kevin Spacey) het perfecte leven. Hij heeft een goede baan, een fijn gezin en woont in een mooi huis in een buitenwijk, maar hij is erg ongelukkig en haat zijn saaie leventje. Daar komt verandering in wanneer hij verliefd wordt op een vriendin van zijn tienerdochter.

Film: The Incredible Hulk

20.30-22.45 uur op RTL 7

Wetenschapper Bruce Banner is al vijf jaar op de vlucht. Na een mislukt experiment veranderde hij in een groen sterk monster en generaal Ross wil deze Hulk gebruiken om wapens te maken. Banner wordt echter gevonden en moet weer vluchten, hij besluit terug naar huis te keren om zijn ex-vriendin weer op te zoeken.

