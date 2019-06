Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityserie: The Great British Bake Off

20.35-21.40 uur op NPO1

Een bakker zonder brood is als een wielrenner zonder fiets. Logisch dus dat de tien overgebleven bakkers een broodweek hebben, met drie lastige opgaven. Van een fruitige favoriet voor bij de koffie via knoflook-naanbrood tot het spektakelstuk: een gestapelde korovai, ofwel een Oekraïens huwelijksbrood.

Realityserie: sMothered

21.30-22.30 uur op TLC

Moeders en dochters die goed met elkaar overweg kunnen klinkt als een saai concept voor een televisieserie. Soms gaat de liefde echter zo ver dat ze elkaars evenbeeld worden en meer op zussen lijken. Dawn (59) en Cher (28) hebben in alles dezelfde smaak en je moet goed kijken om te zien wie van de twee de oudste is.

Film: Mrs. Doubtfire

22.35-1.10 uur op NET5

De gescheiden vader Daniel Hillard ontdekt dat zijn ex-vrouw een kindermeisje zoekt en ziet dat als een kans om meer tijd door te kunnen brengen met zijn kinderen. Hij besluit zich voor te doen als een Schotse nanny en verkleedt zich als een oudere vrouw. Zijn plan lijkt in eerste instantie te werken, maar het wordt steeds lastiger om zich als iemand anders voor te doen.

Talkshow: DWDD Summerschool

21.40-22.15 uur op NPO1

Femke van der Laan verloor in 2017 haar man Eberhard, die we allemaal kennen als de vorige burgemeester van Amsterdam. Femke leerde een diep soort verdriet kennen, waar ze nu bijzondere lessen over deelt. Er moet volgens haar meer ruimte komen voor rouw en pijn.

Documentaire: Het uur van de wolf: Het Wonder van Le Petit Prince

22.55-00.00 uur op NPO2

De kleine prins is een wereldberoemd kinderboek dat in meer dan 160 talen is vertaald. Marjoleine Boonstra volgt vier vertalers die het klassieke verhaal uit het Frans hebben bewerkt. Ze vraagt hen wat het boek voor hen betekent.

