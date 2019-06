Robert ten Brink en Vivienne van den Assem gaan samen het nieuwe RTL-programma Je kent me toch, schat? presenteren. Dat maakt het duo bekend in een video op Instagram.

Ten Brink en Van den Assem zijn momenteel in België voor opnames van het nieuwe programma dat op RTL 4 zal worden uitgezonden. Aan de show doen acht koppels mee die moeten bewijzen dat zij elkaar het beste kennen.

Het is de eerste keer dat Van den Assem en Ten Brink samen in een programma te zien zijn. De presentatrice en actrice brak door met haar rol in Zoop en presenteert regelmatig RTL Boulevard. Ten Brink keerde onlangs terug met Bankgiro Miljonairs. Ook is hij nog steeds te zien in All you need is love en Love is in the air.

Wanneer Je kent me toch, schat? precies op de buis verschijnt, is nog niet bekend. RTL Boulevard verwacht dat het programma in het najaar te zien zal zijn.