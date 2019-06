Maarten van der Weijden is dinsdagavond te gast in M, om te praten over de elfstedenzwemtocht die hij maandag voltooide. Hij zal hier vertellen hoe hij de afgelopen dagen heeft ervaren.

Volgens de site van het programma vertelt de zwemmer over "zijn monstertocht, het lijden, de mooie momenten aan de Friese waterkanten en natuurlijk zijn strijd voor meer geld naar kankeronderzoek".

Van der Weijden herstelt goed na het voltooien van zijn tocht. De 38-jarige langeafstandszwemmer zegt zich zelfs beter te voelen dan verwacht, aldus zijn woordvoerder Christel Veld.

Ook maandag stond M in het teken van de tocht

Ook maandag stond de uitzending van M in het teken van zijn zwemtocht. De langeafstandszwemmer eindigde zijn tocht maandag om 19.30 uur in Leeuwarden, wat live te zien was in de show van Margriet van der Linden.

Het programma werd maandag bekeken door 1,35 miljoen mensen. Het kijkcijferaantal van M ligt door de beelden van Van der Weijden flink hoger dan van de aflevering van vrijdag, toen er nog 620.000 mensen keken.

De 38-jarige Van der Weijden zwom in totaal 195 kilometer en haalde met zijn elfstedentocht 3.910.763 euro op. Er is nog steeds mogelijkheid te doneren.