De Gouden Televizier-Ring breidt dit jaar uit met een prijs voor beste online-videoserie. Het publiek kan via de website van Televizier tot 10 juli stemmen op hun favoriete serie, meldt de organisatie dinsdag.

De Televizier-Ster, zoals de prijs heet, wordt net als de Ring bepaald via verschillende stemrondes. Tijdens de kwalificatieronde, die dinsdag van start gaat en tot 10 juli doorloopt, kan het publiek zelf kanshebbers toevoegen. Een vakjury heeft wel al een startlijst gemaakt met populaire YouTube-series van onder meer StukTV, Dylan Haegens en Kalvijn.

Ook NU.nl maakt kans op de nieuwe prijs. De vakjury prijst de series In de auto met... en In de bladen in hun overzicht op de website van Televizier aan.

Uit die eerste ronde gaan twintig series door, aangevuld met nog vijf wildcards die door de jury worden uitgedeeld. De nominatieronde loopt vervolgens van 20 augustus tot 23 september. Tijdens die periode kan het publiek bepalen welke drie online series voor de Gouden Televizier-Ster worden genomineerd.

De Gouden Televizier-Ring is de belangrijkste televisieprijs van Nederland. Het gala vindt jaarlijks in oktober plaats in de Amsterdamse AFAS Live.