Olcay Gulsen start binnenkort bij Talpa en gaat dan dus voor John de Mol werken, maar een ontmoeting met hem is er nog nooit geweest.

"Ik ken die beste man niet eens, heb hem nog nooit een hand gegeven", aldus de presentatrice in gesprek met Grazia.

"Ik ben wel iemand die, áls ze ergens voor gaat, dan ook voor het maximaal haalbare gaat. Maar niet onder druk van een of andere hoge pief die aan het meekijken is of ik wel voldoe. Is het niet goed genoeg, jammer dan."

Gulsen maakte in mei bekend de overstap te maken naar de zenders van John de Mol, na jarenlang voor RTL te hebben gewerkt. In het najaar maakt ze haar debuut, met een programma over huiselijk geweld.

"Dat stond hoog op mijn verlanglijstje. Ik ben zelf ervaringsdeskundige en vind het belangrijk om dit onderwerp aandacht te geven met een taboedoorbrekende serie. Mijn doel is om betekenisvolle televisie te maken. Die kans krijg ik bij Talpa. Dat is de grootste reden voor mijn overstap."

Anders dan misschien gedacht wordt, ging het Gulsen niet om het geld: RTL heeft volgens haar een vergelijkbaar aanbod gedaan. "De focus lag daar alleen iets meer op entertainment en minder op inhoud."