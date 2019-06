Thuiszorgorganisatie Naborgh B.V. uit Rotterdam heeft een kort geding aangespannen tegen KRO-NCRV en onderzoeksplatform Follow the Money. Naborgh wil een verbod op publicaties waarbij de organisatie in verband wordt gebracht met mogelijke zorgfraude.

Pointer, het dataplatform van KRO-NCRV, heeft met Reporter Radio van de omroep en Follow the Money onderzoek gedaan naar zorgorganisaties die grote winst maken.

KRO-NCRV-hoofdredacteur Henk van der Aa laat weten dat KRO-NCRV en Follow the Money het kort geding met vertrouwen tegemoetzien. "Hier zie je hoe belangrijk datajournalistiek is. Daar waar je eerder duizenden jaarverslagen handmatig door moest lopen, zie je nu in een oogopslag onverklaarbare winstmarges opduiken", legt hij uit.

Van der Aa stelt dat er degelijk journalistiek onderzoek is verricht met hoor en wederhoor. "Pointer publiceert alle achterliggende cijfers en informatie op haar website", stelt hij.

Eric Smit, hoofdredacteur van Follow the Money sluit zich hierbij aan. "We doen al jaren onderzoek naar mogelijke fraude in de zorg en dankzij de samenwerking met de KRO-NCRV hebben we die inspanning aanzienlijk kunnen uitbreiden", stelt hij. "Op dat besluit kijk ik met veel genoegen terug. De resultaten laten zien dat er het nodige mis is met ons zorgstelsel."

De zitting vindt plaats op 26 juni. Dezelfde dag zendt KRO-NCRV een aflevering uit over het onderzoek.