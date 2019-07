Het idee om van Tim den Bestens interviewprogramma Tims tent een sterreneditie te maken, is afkomstig van Jeugd van Tegenwoordig-lid Pepijn Lanen. Zo kwam de presentator uit op een gastenlijst met onder meer Sylvana Simons, Eva Jinek en Lanen zelf.

"Hij had al een paar keer gevraagd of hij ook te gast mocht zijn, maar ik zei: je bent veel te bekend", vertelt Den Besten in gesprek met NU.nl. "Maar zo kwam ik wel op het idee om een speciale editie te maken waarin we mensen uitnodigen die al gearriveerd zijn."

In Tims tent: maar dan in een bungalow met sterren komen onder anderen Eva Jinek, Maxim Hartman, Rob Jetten en Roxeanne Hazes langs. "Eva wilde eigenlijk meteen meedoen", vertelt Den Besten.

"Tijdens de opnames zat Eva midden in de opnames van haar talkshow en haar management zei: 'Eva's weekenden zijn heilig, ze heeft net een kind gekregen.' Maar ik wist wel van Eva dat ze graag wilde, dus ik heb haar een berichtje gestuurd en ik kreeg als antwoord terug: 'Komt goed.' En ineens was er een datum en offerde Eva haar vrije zondag op."

De uitzending met Simons vindt Den Besten heel mooi geworden. "Daar ben ik heel blij mee en trots op. Ik wilde haar graag uitnodigen en lief voor haar zijn en hoop met de aflevering een andere kant van haar te laten zien."

'Ik ben mezelf, voor en achter de camera'

Den Besten wordt door kijkers maar ook door degenen die hij interviewt als ontwapenend gezien. Is hij zichzelf daarvan bewust? "Ja, die vraag stelde ik ook aan Eva: 'Ben je niet bang dat je datgene gaat leveren omdat je weet dat mensen dat leuk aan je vinden?' Dat doet ze dus niet en ik ook niet. Ik ben heel erg mezelf, voor en achter de camera."

Tims tent: maar dan in een bungalow met sterren wordt uitgezonden om 22.45 uur, geen tijdstip waarop heel veel mensen televisie kijken. Desondanks is Den Besten wel blij met het uitzendmoment. "Het is midden in de zomer, tegelijk met Zomergasten. Ook het vorige seizoen van Tims tent werd in de zomer uitgezonden, en dat ging goed. In de zomer gebeurt er verder minder op televisie, misschien dat het daarom een succes is geworden."

In de aflevering met Jinek stelt zij aan Den Besten de vraag of hij Zomergasten in de toekomst zou willen presenteren. "Toen zei ik voor de grap dat ik eerst haar show wil overnemen. Maar wat Zomergasten betreft, ik zit in elk geval bij de juiste omroep. Het is de vraag natuurlijk of die tegen die tijd nog bestaat."

De programma's van Den Besten zijn vaak op NPO3 te zien, de zender die in de toekomst mogelijk vooral regionale programma's gaat uitzenden, als het ligt aan het kabinet. "Sommige collega's zijn bang en vrezen voor het ergste. Ik geloof wel in wat ik doe. Als de zender weg is, hoop ik dat ik ergens anders terechtkan. Daar heb ik wel vertrouwen in, misschien tegen beter weten in."

Tims tent: maar dan in een bungalow met sterren is vanaf zondag 30 juni om 22.45 te zien op NPO3.