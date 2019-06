Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportage: De wereld van morgen

20.35-21.30 uur op NPO1

Had je in 1984 verwacht 24 uur per dag bereikbaar te zijn? Dat je auto een achteruitrijcamera zou hebben? Dat de krant op een scherm te lezen was? Nee hè, tijd voor de wereld van morgen. Wat doen we in 2048?

Documentaire: Door het hart van China

19.25-20.10 uur op NPO2

Ruben Terlou trekt van het noorden van China naar het zuiden. Hij start in Binnen-Mongolië, waar al een lange tijd ernstige droogte heerst. Terlou onderzoekt wat voor invloed de klimaatverandering heeft op de boeren, nomaden en mijnwerkers die daar wonen.

Reality: Outdaughtered

20.30-21.30 uur op TLC

Als de Busby-vijfling van baby's tot dametjes zijn opgegroeid, verandert alles. Danielle en Adam krijgen te maken met hun humeuren, prachtige belevenissen én hun troep in vijfvoud.

Film: Nightcrawler

20.30-22.50 uur op Veronica

Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) ontdekt de snelle wereld van misdaadverslaggeving in Los Angeles. Hij koopt een camera en bedenkt manieren om de meest spectaculaire beelden van ongelukken te filmen. Lou neemt steeds grotere risico's en gaat extreem ver om te verdienen aan het leed van anderen.

Documentaire: Senna

21.55-23.35 uur op NPO3

Op 1 mei 1994 kwam er op tragische wijze een einde aan het leven van Ayrton Senna, misschien wel de beste Formule 1-coureur ooit, toen hij tijdens een wedstrijd verongelukte. Zelfs wanneer je niks met de autosport hebt, zal deze indrukwekkende documentaire je niet koud laten.