Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Inspector Banks

20.30-22.00 uur op NPO2

Het team van inspecteur Allan Banks is weer compleet nu Annie terug is van zwangerschapsverlof. Ze kan direct aan de slag wanneer de tiener Kyle Heath verdwenen blijkt te zijn.

Reality: Herman's Pop-Up Restaurant

21.30-22.30 uur op RTL 4

Als ultieme test runnen de twee overgebleven koppels een hele dag het nieuwe mediterrane pop-uprestaurant The Tent. Wie zijn de beste kok en de beste maître? Bij wie zou Herman den Blijker het liefste eten? En welk duo wint de droombaan in de Citrusveiling in Rotterdam?

Reality: 90 Day Fiancé: The Other Way

21.30-22.30 uur op TLC

Echte romantiek, het bestaat nog: de Amerikaanse Loren ontmoette Alexei op een tiendaagse trip naar Israël. Ze werden verliefd en op de avond voordat zij terugvloog, vroeg hij haar ten huwelijk. Het koppel is drie jaar getrouwd en wil nu een kind.

Film: Prince of Persia: The Sands of Time

20.30-22.45 uur op Veronica

In het oude Perzië moet de geadopteerde prins Dastan (Jake Gyllenhaal) de wereld zien te behoeden voor de boosaardige broer van de koning. Die zorgt voor groot gevaar met een dolk waarmee de tijd gecontroleerd kan worden. Prince of Persia is gebaseerd op de gelijknamige populaire game-reeks die in 2003 begon.

Film: The River Wild

20.30-22.40 uur op SBS9

De voormalige berggids Gail (Meryl Streep) gaat met haar gezin raften om de verjaardag van haar zoontje te vieren en om aan haar huwelijk te werken. De wildwatertocht neemt een gevaarlijke wending wanneer ze in aanraking komen met twee gevaarlijke mannen.