Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Het uur van de wolf: Erwin Olaf - The Legacy

20.35-22.00 uur op NPO2

Juist in dit jaar lijkt Erwin Olaf breekbaarder dan ooit: hij heeft progressieve longemfyseem waardoor hij zuinig met zijn energie moet omgaan. En terwijl zijn moeder op sterven ligt, werkt de kunstenaar in zijn Amsterdamse studio en in het Amerikaanse Palm Springs aan nieuwe fotoprojecten, die thematisch aansluiten bij zijn levensfase.

Film: Ted

20.30-22.45 uur op Veronica

John wenste als kind dat zijn teddybeer Ted tot leven zou komen en zijn wens kwam uit. De twee groeiden op en wonen nog steeds samen, maar dan is het tijd voor John om volwassen te worden en moet hij een keuze maken tussen zijn vriendin en de onaangepaste teddybeer.

Reality: Het Mooiste Meisje van de Klas

22.20-23.05 uur op NPO1

Dorothy van Dam (49) deed menig hart op hol slaan in Brabant. Maar klasgenoten kregen de kans niet haar beter te leren kennen, omdat ze vanwege een nare thuissituatie veel verhuisde. Een bewogen leven in Spanje en Monaco later maakt ze de balans op.

Horror: The Exorcist

22.00-1.40 uur op FOX (vier afleveringen)

De televisieserie is gebaseerd op de klassieke horrorfilm uit 1973. Angela Rance vermoedt dat er een demon in haar huis is. Ze roept de hulp in van priester Tomas Ortega, die op zijn beurt een beroep doet op de ervaren duivelbanner priester Marcus Keane.

Film: Avatar

20.30-23.45 uur op NET5

De verlamde militair Jake Sully wordt naar de maan Pandora gebracht, waar hij het leger moet helpen om een buitenaards ras, genaamd de Na'vi, te verslaan. Hij gaat undercover in het lichaam van een Na'vi, leert de cultuur van deze wezens kennen en beseft dat hij aan de verkeerde kant staat.

