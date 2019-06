Suzanne Kunzeler, de netmanager van NPO3, kan zich niet vinden in de toekomstplannen die het kabinet heeft voor de zender. Ze noemt de voornemens om van het kanaal een regiozender te maken "een bizar broddelwerk".

Kunzeler zegt dat NPO3 "een etalage voor online" is. "Je bouwt er avonden zodat mensen doorkijken", vertelt ze in gesprek met AD.

"De komende vijf tot tien jaar hebben we ook de zender nog hard nodig. Grijze mannen in pakken die zo'n brief opstellen, hebben die kennis kennelijk niet. Die denken dat het met een paar influencers op Instagram ook wel goed komt."

De meest succesvolle programma's van de zender kunnen alsnog worden uitgezonden op NPO1 of -2, maar volgens de netmanager zal dat dan ten koste gaan van onderzoeksjournalistiek. "En van levensbeschouwing en van ouderenprogrammering. Deze plannen raken niet alleen jongeren, maar heel Nederland."

Kunzeler is van plan om "hun geluid dit najaar harder te laten horen" en dit zal ook worden gemobiliseerd.

"We komen in actie. Dit is het goud van de publieke omroep, onze kraamkamer. Matthijs van Nieuwkerk, Floortje Dessing, Eva Jinek en programma's als Mindf*ck en Beste Zangers; allemaal begonnen op 3. Ik heb de handdoek nog niet in de ring gegooid."

Publieke omroep gaat in 2021 veranderen

Bij de publieke omroep gaan de komende jaren veel veranderingen plaatsvinden. Zo heeft het kabinet het plan om de publieke omroep tot 20.00 uur reclamevrij te maken en zal NPO3 een regionaal karakter krijgen.

Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de plannen van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob om de publieke omroep deels reclamevrij te maken. De minister hoopt hiermee de publieke omroep meer toekomstbestendig te maken. Het is de bedoeling dat deze plannen in 2021 werkelijkheid worden.