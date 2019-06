De SBS-reeks Chateau Meiland, waarin de naar Frankrijk geëmigreerde familie Meiland wordt gevolgd, krijgt een tweede seizoen.

"Het is eindelijk zover, we kunnen het bekendmaken: de tweede serie van Chateau Meiland komt eraan", maakte Martien Meiland bekend in een video op Instagram.

Meiland, zijn vrouw Erica Renkema en hun dochters Maxime en Montana vertrokken in 2006 naar Frankrijk om daar een bed and breakfast op te zetten. Het gezin werd door het TROS-programma Ik Vertrek gevolgd, maar keerde vanwege heimwee na twee jaar terug naar Nederland.

Nu is het gezin opnieuw een avontuur in Frankrijk aangegaan. Ditmaal worden ze gevolgd door de camera's van SBS6. De eerste aflevering was op 20 mei te zien.