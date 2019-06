De NTR is op dit moment in onderhandeling met Sesame Workshop, dat verantwoordelijk is voor het Amerikaanse origineel van Sesamstraat. De publieke omroep verwacht dat er "op korte termijn" meer bekend wordt over de toekomst van de kinderserie.

Dat bevestigt een woordvoerder van NPO aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool. In dit artikel wordt volgens bronnen gemeld dat Sesamstraat een "nieuwe frisse start" krijgt en over een jaar of drie "een metamorfose krijgt".

"We zijn in onderhandeling met Sesame Workshop", aldus de woordvoerder. "Totdat die onderhandelingen zijn afgerond, kunnen en mogen we niks zeggen over de inhoud daarvan. Wel verwachten we daar op korte termijn uit te komen en alle betrokkenen en kijkers te kunnen informeren."

Staartjes: 'Al ruim een jaar geen nieuwe afleveringen'

Er is al lange tijd onduidelijkheid over de toekomst van het kinderprogramma. Acteur Aart Staartjes, die al bijna veertig jaar de rol van Meneer Aart speelt, liet in meerdere interviews weten dat er sinds maart 2018 geen nieuwe afleveringen meer zijn gemaakt van Sesamstraat.

"Er moest onderhandeld worden met Amerika en dan zouden we wel weer verder zien. We zouden het in augustus weten, dat werd later september. Sinds die tijd hebben we niks meer gehoord. Dat betekent dat je nooit meer iets hoort", zei de 81-jarige acteur in de De Coen en Sander Show.

Ook andere betrokkenen bij het programma zouden al een tijd niets meer van de NTR hebben gehoord over de toekomst van het programma.

Sesamstraat was jarenlang om 18.00 uur op NPO3 te zien. In 2009 werd het tijdstip vervroegd naar 17.30 uur en werd het programma naar NPO1 verhuisd. Tegenwoordig is Sesamstraat in de ochtend en de middag nog te zien op NPO3 en wordt het uitgezonden door themakanaal Zapp Xtra.