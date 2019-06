Zangeres en presentatrice Ryanne van Dorst is komende week naast Art Rooijakkers te zien in zijn talkshow Zomer met Art. Vrijdag werd aangekondigd dat zij deze taak overneemt van Richard Groenendijk, die afgelopen week de copresentator was van Rooijakkers.

Zomer met Art is twee maanden lang elke werkdag te zien om 22.30 uur op RTL 4. De eerste aflevering op 17 juni werd bekeken door 354.000 mensen, 21 juni stemden 394.000 kijkers af.

Recensenten zijn kritisch over het nieuwe programma. Zo werd in Het Parool geschreven dat er "weinig vuurwerk" te bespeuren is in de talkshow van Rooijakkers.

Elke week wordt Rooijakkers bijgestaan door een andere copresentator. Zo zullen onder anderen Merel Westrik en Gert Verhulst bij hem aanschuiven.

Van Dorst was eerder te zien in de BNNVARA-programma's Nachtdieren en Holland!, waarin ze op zoek gaat naar de Nederlandse identiteit.