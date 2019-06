Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Film: Bad Neighbours

20.30-22.20 uur op SBS9

Mac (Seth Rogen) en Kelly (Rose Byrne) hebben sinds kort een baby en kunnen hun rust wel gebruiken. Daar komt in één klap een einde aan wanneer Teddy (Zac Efron) en Pete (Dave Franco) naast hen komen wonen. Het duo blijkt geen braaf koppel te zijn, maar twee corpsballen die met hun hele studentenvereniging naar het gebouw verhuizen. Ze geven wilde feesten en daar proberen Mac en Kelly een einde aan te maken.

Muziekprogramma: America's Got Talent: The Champions

21.35-23.25 uur op RTL 4

Verschillende winnaars, finalisten en andere succesvolle of opmerkelijke deelnemers uit de Amerikaanse en andere internationale edities van de Got Talent-edities komen in dit programma bij elkaar. Ze strijden tegen elkaar om de prijs van beste act te winnen.

Film: True Grit

20.00-22.10 uur op RTL 7

De veertienjarige Mattie Ross (Hailee Steinfeld) wil wraak nemen op de moordenaar van haar vader. Ze huurt de chagrijnige U.S. Marshall Rooster Cogburn (Jeff Bridges) in om achter de dader aan te gaan. Ze krijgen hulp van Texas Ranger LaBouef (Matt Damon), die op zoek is naar dezelfde crimineel.

Reportageserie: Fish or Die

22.00-23.00 uur op Discovery Channel

Chris Owens en zijn vrienden Jay, Brian en Thad houden zó van vissen dat al het andere in het leven onbelangrijk is. Zoals bijvoorbeeld hun gezondheid. Als Chris ergens in de tropen bij Belize gestoken wordt door een giftige hoornaar, weigert hij terug naar het vasteland te varen voor medische hulp.

Film: Back to the Future

19.40-22.00 uur op Veronica

Dankzij de omgebouwde auto van de excentrieke wetenschapper Doc Brown (Christopher Lloyd) reist Marty McFly (Michael J. Fox) terug in de tijd. Hij komt door de teletijdmachine terecht in het jaar 1955. McFly leert er zijn toekomstige ouders kennen, die op dat moment nog tieners zijn. De aanwezigheid van Marty gooit de toekomst danig overhoop, want als hij er niet voor kan zorgen dat zijn ouders op elkaar verliefd worden, wordt zijn eigen bestaan bedreigd. Hoe kan Marty zich bevrijden uit deze benarde situatie?

