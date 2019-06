Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Blue Planet II

21.05-22.00 uur op NPO2

In deze eerste aflevering maken we een zeereis van de tropen naar de polen. Overal bruist het van het leven, heel divers maar toch verbonden met elkaar. In de tropen leert een babydolfijn tegen een specifieke koraal met medicinale werking aan te schuren. Een lipvis gebruikt een aambeeld om schaaldieren te openen en een makreel springt op uit het water om overvliegende vogels uit de lucht te plukken.

Dramaserie: Take Two

20.30-23.10 uur (drie afleveringen) op NET5

Gevallen televisiester Sam Swift (Rachel Bilson) komt na zestig dagen uit de afkickkliniek. Om zich in te leven in een filmrol in een politiefilm, meldt ze zich bij een privédetective. Een nieuwe carrière ligt in het verschiet.

Film: Gladiator

20.30-23.30 uur op Veronica

De heldhaftige generaal Maximus (Russell Crowe) wordt door de nieuwe keizer Commodus (Joaquin Phoenix) ter dood veroordeeld. Hij weet te ontsnappen, maar wordt opgepakt door slavenhandelaars en eindigt als gladiator in de arena. Daar wordt hij een populaire vechter, wat hem dichter brengt bij keizer Commodus.

Documentaire: Leef je droom

21.20-22.15 uur op NPO1

Daniel en Deborah verruilen hun arme leven in Schotland voor een bestaan in de bergen van Bali. Ze willen een onderkomen bouwen van gevonden materialen. Honger, armoede en isolement vallen hen ten deel, om maar te zwijgen van de moessonregens.

Film: Hard Target

20.00-22.00 uur op RTL 7

Chance Boudreaux (Jean-Claude Van Damme) redt Natasha uit handen van een groepje criminelen. Zij is op zoek naar haar vermiste vader en huurt Chance in om hem te vinden. De twee komen een geheime club op het spoor die op mensen jaagt en Chance wordt een doelwit.

