Realityprogramma: André Hazes: ik haal alles uit het leven

20.30-21.30 uur op SBS6

Hoe pakt André zijn leven weer op na de noodgedwongen pauze die hij aan het begin van een zeer drukke zomer moest nemen op doktersadvies? Verder staan er belangrijke zaken te gebeuren: de verhuizing naar zijn eerste echte 'grotemensenhuis', een nieuw album, bijzondere optredens en natuurlijk de uitverkochte concertreeks in Ahoy.

Special: Elfsteden Zwemtocht

21.50-22.30 uur op NPO1

Maarten van der Weijden gaat op de langste dag van het jaar weer een poging wagen: de Elfstedentocht, maar dan zwemmend. Waar de olympisch kampioen zwemmen in open water van 2008 vorig jaar na ruim twee dagen uit het water moest worden gehesen, hoopt hij nu de finish te halen. In elke stad kunnen mensen 2 kilometer met hem meezwemmen.

Muziekprogramma: The Best of The Voice Worldwide

20.30-22.30 uur op RTL 4

Met Martijn Krabbé op wereldreis langs de beste momenten uit 65 lokale versies van The Voice. Er is materiaal genoeg, want in totaal zijn er al 275 seizoenen geweest. Vanavond zie je in elk geval de Italiaanse non Cristina.

Documentaire: 2Doc: Visages Villages

22.55-00.30 uur op NPO2

Agnès Varda was regisseur en fotograaf. In maart overleed ze op negentigjarige leeftijd. Twee jaar geleden ontving ze nog als eerste vrouwelijke regisseur een ere-Oscar. In deze documentaire reist ze met fotograffitikunstenaar JR door Frankrijk. Samen portretteren ze de mensen die ze onderweg tegenkomen. De sfeer wordt gevangen in levensgrote kunstwerken.

Film: The Road

20.30-23.00 uur op RTL 8

Door natuurgeweld is Amerika binnen korte tijd platgebrand en verwoest. Er zijn weinig overlevenden en aan water en voedsel is gebrek. Slechts bewapend met een pistool trekken een vader (Viggo Mortensen) en zijn zoon (Kodi Smit-McPhee) door het stoffige en sombere landschap op zoek naar een veilig onderkomen.

