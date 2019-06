Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talkshow: DWDD Summerschool

21.40-22.15 uur op NPO1

Misschien heb je in DWDD al eens geproefd van Waylons kennis van countrymuziek. Nu gaat de zanger de diepte in met een college over de vrijbuiters van deze muziekstroming. Uiteraard met de gitaar op schoot.

Film: Ella Enchanted

20.30-22.20 uur op NET5

In het magische koninkrijk Lamia krijgt Ella (Anne Hathaway) als baby het geschenk van gehoorzaamheid. Dat blijkt eerder een vloek te zijn en als tiener probeert ze van dit 'geschenk' af te komen door de fee op te zoeken die haar betoverde. Tijdens haar reis ontmoet ze allerlei bizarre figuren die haar helpen.

Film: 48 Hours

20.30-22.30 uur op RTL 7

De norse rechercheur Jack Cates (Nick Nolte) haalt de kleine crimineel Reggie Hammond (Eddie Murphy) uit de gevangenis om de gevaarlijke gangster Gatz te vinden. Reggie heeft weinig zin om Jack te helpen, maar ziet dit als een kans om een gestolen geldbedrag terug te vinden en met de buit te vluchten.

Documentaire: Elvis: The Searcher

22.55-00.40 uur op Canvas

Het verhaal van Elvis Presley, vanaf zijn kindertijd tot aan de opnames van zijn laatste album. Met unieke beelden van zijn iconische Graceland, interviews met producers, technici, regisseurs en andere artiesten die hem goed kenden of door hem beïnvloed werden.

Film: Rio 2

20.30-22.20 uur op SBS9

Blu, Jewel en hun drie kinderen hebben een perfect leven in de magische stad Rio de Janeiro. Jewel besluit dat de kinderen moeten leren vliegen als echte vogels. Ze trekken naar het regenwoud, waar een kolonie van hun soortgenoten is ontdekt. Alsof de jungle nog niet erg genoeg is, ontmoet de zenuwachtige vogel ook nog eens zijn schoonvader.

