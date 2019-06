Maxim Hartman wordt regelmatig gevraagd als gast in een studioprogramma, maar de televisiemaker is er zelf geen fan van. Volgens hem valt het altijd tegen.

"Ik laat me soms overhalen omdat ik degene die het presenteert aardig vind of mensen ken die achter de schermen werken. Dan denk ik: ach, het wordt misschien toch wel leuk. Maar het valt altijd tegen. Altijd", aldus Hartman in gesprek met JFK.

Volgens de presentator wordt hij puur en alleen gevraagd om het programma op te leuken. "Je wordt een clowntje. Maar als iedereen van mij verwacht dat ik grappig ga doen, hoeft het van mij niet meer. Ik heb er geen zin in als het moet. Dan functioneer ik niet meer goed, wat erin resulteert dat de makers in mij teleurgesteld zijn, terwijl ik me ondertussen doodongelukkig voel."

Hartman vindt studiotelevisie "zo dood als een pier", met uitzondering van het nieuwe programma dat Beau van Erven Dorens op de late avond bij RTL gaat maken. Daar zou hij nog wel aan willen schuiven, maar slechts één keer in de week.

Over Jeroen Pauw en Eva Jinek is Hartman ook te spreken. "Hij (Pauw, red.) is veel aardiger geworden, maar ook wel minder scherp. Als hij met Jinek samen presenteert, dan is hij te mild. Toen hij nog met Paul Witteman zat, was hij veel harder."