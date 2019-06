Sophie Hilbrand, die eerder al liet weten graag een talkshow te willen presenteren, gaat een praatprogramma presenteren met Filemon Wesselink.

"Heel leuk wordt het", vertelt de presentatrice aan NU.nl. "We vinden elkaar wel in de psychologische aspecten van de programma's die we maken."

Hilbrand en Wesselink maakten soortgelijke programma's. De presentatrice maakte onder meer Sophie in de Mentale Kreukels over de problematiek rondom een burn-out en een programma over anorexia. Wesselink was te zien in Het is hier autistisch, waarin hij zijn eigen diagnosetraject vastlegde.

Daarnaast zijn Hilbrand en Wesselink bevriend sinds 2005, toen ze samen het programma Spuiten en Slikken met elkaar presenteerden. "We zijn nu bezig met het ontwikkelen", gaat Hilbrand verder. "Het programma gaat er zeker komen, later gaan we vertellen wat het precies is."

In een reactie kan de NPO nog geen details vrijgeven over het programma. Vermoedelijk zal dat de komende weken wel gebeuren.

Hilbrand kan zich niet vinden in toekomstplan NPO

De kans is groot dat het praatprogramma zal worden uitgezonden op NPO3, de zender waarop een groot deel van de programma's van Hilbrand en Wesselink te zien waren. De toekomst van NPO3 gaat er per 2021 echter anders uitzien, nu het kabinet heeft besloten dat de zender een regionaal karakter krijgt. Ook zal er geen reclame worden uitgezonden tot 20.00 uur 's avonds.

"NPO3 doet het goed in de doelgroep en er wordt fantastisch drama op uitgezonden. Ik heb het idee dat bij het maken van de plannen in Den Haag de televisie niet één keer is aangegaan om te kijken wat er eigenlijk te zien is", zegt Hilbrand hierover.

"En geen reclame overdag om kinderen niet te beschadigen slaat al helemaal nergens op. Kinderen zitten overdag op school en ze zitten veel op YouTube. Laat dan de zender in stand die vaak succesvol inhoudelijke programma's voor die doelgroep maakt."