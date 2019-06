Art Rooijakkers is maandag van start gegaan met zijn eigen latenighttalkshow Zomer met Art. 354.000 mensen zagen zijn debuut. Televisierecensenten zijn nog niet onder de indruk na de eerste afleveringen.

AD - 'Bij RTL blijven ze hardnekkig geloven dat hun doelgroep niet op een beetje inhoud zit te wachten'

"Eén conclusie durf ik veilig te trekken over Zomer met Art: er is heul veel aandacht besteed aan het decor, dat een eclectische strandtent moet voorstellen. (...) Op de een of andere manier blijven ze bij RTL hardnekkig geloven dat hun doelgroep niet op een beetje inhoud zit te wachten. Geen idee waar ze dat op baseren, want de kijkcijfers laten iets heel anders zien. (...) Maar wat ik niet snap: als je als zender nou gewoon geen zin hebt om de kijkers serieus te nemen en een luchtige maar góéde talkshow te maken, waarom laat je dan niet gewoon De Zwakste Schakel staan?"

Het Parool - 'Weinig vuurwerk'

"RTL benadrukte ver van tevoren dat Rooijakkers géén vervanger was van (Twan, red.) Huys; en Zomer met Art géén vervanger van Late Night. Maar goed, een programma dat op hetzelfde tijdstip wordt uitgezonden en gasten interviewt aan een tafel klinkt al snel toch als een latenightshow. Opvallendste verschil: de gasten schoven niet aan bij Rooijakkers, maar hij ging van tafel naar zitje naar tafel om met gasten te praten. Dat maakte het programma minder statisch én minder talkshow. (...) Verder was er weinig vuurwerk."

De Volkskrant - 'Zelfs een zomeravondshow kan té zomers zijn'

"Zomer met Art wil veel níét zijn, lijkt het: niet elitair, niet politiek en niet ernstig. Het voelt alsof bij de samenstelling van het programma voortdurend mensen 'barbecue!', 'nonchalant!', 'camping!' en 'roseetje!' hebben geroepen, en de eerste uitzending zo iets te ver de lauwe babbelzee op is gedreven.

Natuurlijk, het recept zal de komende tien weken nog worden bijgesteld en ook Rooijakkers mag even warmlopen. Hopelijk komt hij in de komende edities zelf wat meer uit de verf - en zien de makers dat ook een zomerkijker wel wat kan hebben. Want zelfs een zomeravondshow kan té zomers zijn."

