Freek Staps wordt de nieuwe hoofdredacteur van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Staps werd door de directie van het ANP voorgedragen en door de redactieraad met unanieme instemming aangesteld.

De 43-jarige Staps was het merendeel van zijn carrière werkzaam bij NRC, waar hij werkte als correspondent in New York en plaatsvervangend chef van redacties Politiek & Bestuur en Economie. Ook bekleedde hij de functie van chef bij NRC Q en Online.

ANP-directeur Martijn Bennis beschrijft Staps als een "journalistiek zwaargewicht". "Misschien nog wel belangrijker dan dat is onze overtuiging dat Freek zal bijdragen aan de ontwikkeling van de positie van het ANP in de branche", zegt hij in een officiële reactie.

Staps beschrijft het ANP als "het fundament onder de Nederlandse journalistiek". "De accurate en objectieve berichtgeving is bewonderenswaardig en daarbij is het een eer met de vakmensen van de ANP-redactie te mogen werken", aldus de nieuwe hoofdredacteur.

Staps is de opvolger van Marcel van Lingen, die als directeur journalistiek bij Talpa Network aan de slag ging.