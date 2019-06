Beau van Erven Dorens is gestart met de opnames van een nieuwe reeks in navolging van Het Rotterdam Project en The Amsterdam Project. Dit keer werkt hij niet in een grote stad, maar kijkt buiten de Randstad.

"ik ben alweer drie maanden bezig met een nieuw daklozenprogramma. Dat speelt zich deze keer helemaal buiten de Randstad af. We maken in Hilversum veel tv vanuit Amsterdam of Rotterdam en hooguit een klein beetje Utrecht. Ik wilde dat eens anders aanpakken", aldus de presentator in gesprek met De Telegraaf.

Brabants Dagblad wist eind mei al te melden dat Van Erven Dorens in Tilburg aan de slag was met "bekende dakloze" Rigo. De man staat in de regio bekend als "notoire zorgmijder" zo meldde de krant.

Van Erven Dorens tracht met zijn programma's daklozen te helpen hun leven opnieuw vorm te geven.