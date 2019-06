Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: Opstandelingen

20.30-21.20 uur op NPO2

Sophie Hilbrand keert terug naar haar eigen geboorteplaats, de kustplaats Bergen in Noord-Holland. Het is een plek waar van oudsher kunstenaars en vooral mensen met geld zich vestigen, maar waar sinds enige jaren burgers en bestuurders met elkaar in conflict zijn. Hilbrand probeert de tegenstanders dichter bij elkaar te brengen.

Documentaire: 2Doc: De discipelen

22.55-00.35 uur op NPO2

De zwervende leden van een daklozenkoor studeren een speciaal voor hen geschreven opera in, terwijl de verwachtingen van het koor en de regisseur meerdere malen leiden tot spanningen, ruzies en jaloezie.

Documentaire: Amazing Planet: Lava Driven World

22.00-22.50 uur op National Geographic

Denken we aan lava, dan denken we aan vulkaanuitbarstingen en allesvernietigende lavastromen. Dit vloeibare gesteente kan echter ook nieuw land vormen en is afgekoeld heel vruchtbaar. Deze documentaire toont de vernietigende en creërende kracht van lava.

Film: Sicario

20.30-22.55 uur op Veronica

De FBI-agente Kate (Emily Blunt) wordt uitgekozen door elite taskforce-ambtenaar Matt Graves om te helpen bij de escalerende oorlog tegen drugs. In het wetteloze grensgebied dat zich uitstrekt tussen de Verenigde Staten en Mexico gaat het team op een geheime missie onder leiding van Alejandro, een raadselachtige consultant met een twijfelachtig verleden.

Film: Spider-Man

20.30-23.00 uur op RTL 7

Student Peter Parker wordt tijdens een schoolexcursie gebeten door een genetisch gemodificeerde spin. Tot zijn grote verrassing geeft deze spinnenbeet hem allerlei nieuwe krachten. Wanneer zijn oom wordt gedood door een crimineel, die Peter liet ontsnappen, besluit hij zijn krachten te gebruiken om mensen te helpen.

