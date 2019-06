Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Station 19

21.25-22.20 uur op NET5

Voor liefhebbers van de ziekenhuisserie Grey's Anatomy, die zich afspeelt in het Amerikaanse Seattle, is er nu de spin-off Station 19 over de plaatselijke brandweerkazerne. Soms kruisen de verhalen met de levens van de personages uit het ziekenhuis.

Dramaserie: Grey’s Anatomy

20.30-21.25 uur op NET5

Eigenlijk was dit de laatste aflevering van successerie Grey's Anatomy, maar vorige maand werd bekend dat ook seizoen 16 en 17 in het verschiet liggen. Goed nieuws voor de fans. Daarmee is Grey's definitief de langstlopende ziekenhuisserie ooit.

Film: Basic Instinct

20.30-23.00 uur op SBS9

Rechercheur Nick Curran (Michael Douglas) onderzoekt de moord op een rockster en een verleidelijke schrijfster van misdaadverhalen is al snel in beeld als hoofdverdachte. Nick raakt onder de indruk van de mooie vrouw (gespeeld door Sharon Stone) en zet daarmee zijn eigen veiligheid op het spel. De film is geregisseerd door Paul Verhoeven.

Film: World War Z

20.30-22.45 uur op RTL 7

Wanneer mensen veranderen in agressieve zombies moet een wetenschapper (Brad Pitt) op zoek naar een remedie. Hij reist de wereld rond om een oplossing te vinden en te voorkomen dat de gehele mensheid wordt vernietigd.

Documentaire: Climate Change – The Facts

21.20-22.20 uur op Canvas

Over klimaatverandering wordt veel gesproken en niet iedere mening is even goed onderbouwd. David Attenborough vond het daarom tijd om iedereen met de neus op de feiten te drukken met een documentaire die laat zien wat voor gevolgen klimaatverandering nou echt op de aarde heeft.