Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Max, een leven in TBS

20:30-22:00 uur op NPO2

Max heeft zijn onschuld altijd volgehouden, werd toch veroordeeld voor een zedenmisdrijf en kwam met tbs terecht in diverse gevangenissen. Uiteindelijk zit hij veertien jaar vast, mede omdat hij al die jaren pertinent iedere behandeling weigerde. Nu is Max vrij, maar de traumatische tijd die achter hem ligt, weerhoudt hem ervan alsnog zijn weg in de samenleving te vinden.

Talkshow: Opium op Oerol

19:20-19:55 uur op NPO2

Opium op Oerol doet deze week elke dag live verslag van het jaarlijkse theater- en muziekfestival Oerol op Terschelling. Daarnaast zijn er reportages, muziekoptredens en ontmoetingen met kunstenaars en theatermakers. Eva Jinek, Twan Huys, Jochem Myjer en Alexander Pechtold zijn te gast.

Talkshow: Zomer met Art

22:30-23:40 uur op RTL4

Tien weken lang wisselt Art Rooijakkers wekelijks van co-host en ontvangt hij vijf avonden per week interessante gasten in Artis om te kletsen over het nieuws van de dag en luchtige zaken.

Film: Jurassic World

20:30-22:50 uur op NET5

Ruim twintig jaar na het drama in Jurassic Park is een nieuw park vol dinosaurussen geopend en dit keer is het wel een succes. De bezoekers zijn echter gewend geraakt aan de dino's en daarom wordt er een hele nieuwe soort gecreëerd, de Indominus Rex, maar dan ontsnapt dit roofdier en loopt iedereen gevaar.

Film: Easy A

20:30-22:30 uur op RTL8

De brave tiener Olive vertelt tegen haar beste vriendin dat ze een date had met een jongen en dit verandert in een roddel over een onenightstand. Iedereen denkt nu dat Olive geen maagd meer is en daardoor krijgt ze een reputatie op school. Dit gebruikt ze om haar oude jeugdvriend Brandon te helpen.

